 رئيسة وزراء مولدوفا: نخشى غزوا روسيا محتملا - بوابة الشروق
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رئيسة وزراء مولدوفا: نخشى غزوا روسيا محتملا

أرشيفية
أرشيفية
(د ب أ)
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 12:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 12:00 ص

قالت رئيسة وزراء مولدوفا ناتاليا جافريليتا لشبكة (سي إن إن) إن بلادها المتاخمة لأوكرانيا تخشى غزوا روسيا محتملا.

وأضافت: "نحن قلقون بالطبع. هذا خطر، إنه سيناريو افتراضي في الوقت الحالي، ولكن إذا تحركت الأعمال العسكرية إلى الجزء الجنوبي الغربي من أوكرانيا ونحو أوديسا ، في هذه الحالة سيكون الخطر حقيقيا"، وفقا لما نقله موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وتابعت: "نحن قلقون للغاية، لا سيما بالنظر إلى أن القوات موجودة على أراضي منطقة ترانسنيستريا الانفصالية. نحن نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على السلام والاستقرار وضمان عدم تصاعد القتال".

وقالت: "هذا موقف صعب للغاية ليس فقط بالنسبة لمولدوفا ولكن لأي بلد صغير، أي بلد يعتمد على النظام الدولي القائم على القواعد".

وأضافت: "إذا تمكنت دولة ما من بدء حرب ضم دون أي اعتبار للقانون الدولي، فعندئذ بهذا المعنى، لا أحد في مأمن وأعتقد أن الكثير من الدول يساورها القلق".

يشار إلى موسكو تدعم منطقة ترانسنيستريا الانفصالية في مولدوفا وتستضيف قوات روسية،

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