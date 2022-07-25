المشاط تبحث مع البنك الدولي تضمين ملاحظات الجهات الوطنية في تقرير المناخ والتنمية

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، روبير بوجودا، مدير العمليات بمجموعة البنك الدولي، وفريق عمل إعداد تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر CCDR، حيث تطرق اللقاء إلى بحث ومتابعة تضمين ملاحظات الجهات الوطنية في التقرير الذي تم إعداد المسودة الأولى منه.



وكانت وزيرة التعاون الدولي قد عقدت لقاءً ضم 15 جهة وطنية مطلع يوليو الجاري، بمشاركة رئيس جهاز شئون البيئة؛ لمناقشة المسودة الأولى من التقرير وملاحظات الجهات الوطنية المعنية بالتقرير حولها.



ويستعرض تقرير المناخ والتنمية الخاص بمصر، كيفية تأثير التغيرات المناخية على جهود التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يأخذ في اعتباره الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة في مختلف المجالات لتعزيز جهود التحول الأخضر، ومكافحة آثار التغيرات المناخية، كما يرصد المرونة الاقتصادية للدولة وقدرتها على مواجهة الصدمات والتغيرات التي تحدث في المناخ والطبيعة.



وأكدت المشاط، حرص الوزارة على التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية ومجموعة البنك الدولي بشأن إعداد التقرير وتضمين كل الملاحظات التي تم إبداءها في اجتماع مطلع يوليو الجاري، لضمان خروج التقرير بشكل يعبر عن كل القطاعات ويرصد الجهود التي تقوم بها الدولة بالفعل في مجال العمل المناخي.



وأشارت إلى أهمية تقرير المناخ والتنمية لمصر، حيث يأتي في وقت حيوي تستعد فيه الدولة لرئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، وفي ذات الوقت تأخذ خطوات متتالية لدعم التحول الأخضر ومكافحة تداعيات التغيرات المناخية من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وبدء إعداد قوائم المشروعات الخضراء للترويج لها بين شركاء التنمية، موضحة أن مصر تعمل على المضي قدمًا نحو تنفيذ إجراءات متتالية لتحقيق التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة والتحول إلى الطاقة المتجددة.