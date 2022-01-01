إزالة ٨ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية في المحلة بالغربية

أعلن رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية وجدي الجرواني إزالة ٨ حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالوحدات المحلية لقرى نمرة البصل والمعتمدية والعامرية وبلقينا، بمساحة ٤ قراريط و٢٢ سهمًا، بإشراف نائب رئيس المدينة المهندس حيدر عطا الله.

وأوضح وجدي الجرواني أن الحملات تضمنت إزالة مباني من البلوك وردم قواعد ورفع الشدات الخشبية وتكسير ورفع جميع القواعد الخرسانية التي تمت سطح الأرض والسملات.

يذكر أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين ومصادرة مواد البناء والتحفظ على المعدات المشاركة في البناء.