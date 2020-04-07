رجال الإطفاء اليونانيون يكافحون الحرائق وسط أشد أيام الصيف حرارة

قالت هيئة الدفاع المدني الوطنية اليونانية إن خطر حرائق الغابات مرتفع لأقصى حد في جميع أنحاء البلاد تقريبا.



وذكر متحدث باسم دائرة الإطفاء بمقر هيئة الحماية المدنية اليونانية في أثينا: "إننا نشهد أشد أيام الصيف حرارة".



ويساعد رجال إطفاء من 11 دولة أوروبية حاليا جهود مكافحة الحرائق في أنحاء شتى من اليونان.



وتشهد جزيرة رودس أخطر حرائق غابات، فيما تم إرسال تسع طائرات إطفاء وأربع مروحيات إطفاء لمكافحة ألسنة اللهب على الجزيرة.



ويستعر حريق غابات منذ أيام في جزيرة كورفو بشكل خارج عن السيطرة، وتم إخلاء ثلاث قرى قرب بلدة كاسيوبي الساحلية، وفقا للتقارير. وذكر متحدث باسم دائرة الإطفاء إن ست طائرات وأربع مروحيات تحاول إخماد الحرائق في كورفو.