السلطات المغربية تواصل عمليات إخماد الحرائق فى غابة شرشارة

تواصل السلطات المغربية، لليوم الثاني على التوالي، إخماد حرائق غابة شرشارة قرب مدينة تازة شرقي البلاد.

وكانت الحرائق قد اندلعت في هذه الغابة، أمس، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وقال المدير الإقليمي للوكالة الوطنية للمياه والغابات في تازة، مراد الصعفدي، أن "الحريق اجتاح حتى الساعة الثامنة، نحو 59 فدانا.

وأضاف الصعفدي في تصريح للأناضول: "السلطات لم تشرع بعد في الاستعانة بطائرات كانادير (برمائية) لإطفاء الحرائق، في الوقت الذي تم إجلاء سكان المناطق القريبة من الغابة".

وتابع: "تواجهنا صعوبة التضاريس وهبوب الرياح مما يعيق عملية التدخل".

ومضى قائلا: "لم يسفر الحريق عن خسائر في الأرواح حتى الآن، لكنه أتى على مساحات واسعة من أشجار الصنوبر الحلبي والبلوط الأخضر وتشكيلات نباتية ثانوية".

وحذرت مديرية الأرصاد الجوية في المغرب، الأحد الماضي، من موجة حارة تصل إلى 46 درجة مئوية، في عدد من مناطق المملكة.

وفي مايو الماضي، توقعت الوكالة المغربية للمياه والغابات تزايد خطر نشوب حرائق في الغابات أثناء صيف العام الجاري؛ نظرا لظاهرة الجفاف التي تضرب البلاد للعام السادس على التوالي، واستمرار موجات الحرارة المرتفعة بعموم البلاد‪.‬