فتحت مديرية الصحة بجهة بني ملال خنيفرة، وسط المغرب، الخميس، تحقيقا في وفاة 21 شخصا، بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وبحسب موقع «هسبريس» المغربي، قالت المديرية في بيان، إن «المستشفى الجهوي استقبل أمس الأربعاء، 21 حالة وفاة، منها 4 حالات وفاة خارج أسوار المستشفى و17 حالة وفاة استشفائية».

وأشارت إلى أن «غالبية الوفيات لأشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن»، قائلة إن «الارتفاع الكبير في درجات الحرارة ساهم في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم».

وقالت المديرية إنها قررت «فتح تحقيق فوري لاستجلاء الأسباب الحقيقية وراء هذا الحادث، إثر تداول أخبار تفيد بتسجيل حالات وفيات مفاجئة بالمستشفى الجهوي ببني ملال نتيجة ارتفاع درجات الحرارة».

وأهابت بجميع المواطنين بالجهة توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس، خاصة في أوقات الذروة، وضرورة استشارة المصالح الصحية عند الحاجة.