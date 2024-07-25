الأونروا : الناس منهكون من النزوح المستمر في قطاع غزة



أفادت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) اليوم الخميس، بأن الناس منهكون من النزوح المستمر في قطاع غزة.

وقالت الأونروا، في منشور عبر حسابها على منصة إكس اليوم، إنهم يتركون كل شيء تقريبًا وراءهم، ويحملون في أيديهم ما في وسعهم.

وأضافت أن الأسر التي لديها أطفال صغار تضطر إلى الفرار عبر المناطق الخطرة، وسط القصف والعمليات العسكرية، مع عدم وجود مكان آمن لهم.

وأدت الحرب المستمرة منذ نحو تسعة أشهر إلى تدهور الظروف المعيشية بشكل كبير لنحو 2ر2 مليون نسمة في قطاع غزة، واضطر نحو 7ر1 مليون شخص إلى ترك منازلهم، بحسب منظمات الإغاثة.

وتشن إسرائيل حربا شاملة ضد قطاع غزة منذ أكتوبر الماضي.