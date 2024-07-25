روسيا تعرب عن انفتاحها على التفاوض مع أوكرانيا

أعربت روسيا، اليوم الخميس، عن انفتاحها بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا، لافتة إلى حاجتها إلى فهم ما إذا كان الجانب الأوكراني على استعداد لذلك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وقال ديميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، في تصريحات، "إن روسيا الاتحادية منفتحة بشكل عام على عملية التفاوض مع أوكرانيا"، لكنه أشار إلى أن "موسكو بحاجة إلى فهم ما إذا كان الجانب الأوكراني مستعدا لذلك".

ونوه بأنه "حتى الآن يتم الإدلاء بتصريحات من نظام كييف مختلفة"، مبينا أن "إجراء المفاوضات مسألة معقدة".

وأوضح أنه "من وجهة نظر قانونية هذه المشكلة مدرجة على جدول الأعمال"، مضيفا "لكن من الناحية العملية نحن منفتحون على تحقيق أهدافنا من خلال المفاوضات، ولذلك هناك خيارات مختلفة ممكنة هنا".

وكان المسئول الروسي قد أكد، بالأمس، أن الجانب الروسي "لم يرفض أبدا المفاوضات، وحافظ دائما على انفتاحه على عملية التفاوض".