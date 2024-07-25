ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أنه بحلول نهاية الأسبوع الجاري، قد يسحب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاعتراضات التي قدمتها حكومة ريشي سوناك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ووفقا للصحيفة الأمريكية، أعلنت لندن الأسبوع الماضي أنها ستستأنف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)؛ لأن الوكالة "اتخذت خطوات لضمان أعلى معايير الحياد".

وحسب التقرير، فإن الخطوتين تشيران إلى أن الحكومة تريد زيادة الضغط على نتنياهو وأن ستارمر، المحامي السابق في مجال حقوق الإنسان، يريد أن يكون أكثر اهتماما بالمؤسسات القانونية الدولية من الولايات المتحدة.

وبعد فوز حزب العمل في الانتخابات البريطانية، ظهر القلق في تل ابيب من أن حكومة ستارمر لن تستمر في سياسات سلفه في السلطة ويبدو أن الأمور تتحرك بالفعل في هذا الاتجاه، بحسب وكالة "معا" الإخبارية.