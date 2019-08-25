أعلن الفنان "أبو"، عن طرح كليب أغنيته الجديدة "عيش يا قلبي"، اليوم الأحد، عبر موقع يوتيوب، وذلك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا، بأحد فنادق القاهرة، للإعلان عن تفاصيل الأغنية، والتي تعد بداية التعاون الفني بين "أبو" وشركة جاما ميوزك للإنتاج الفني والمنتج محمد جابر، والأغنية من كلمات "أبو" ومحمد سرحان، وتلحين وتوزيع مينو.

الكليب تم تصوير ه في لبنان مع المخرج فادى حداد، وشارك فيه بالتمثيل كل من الفنان المسرحي الشهير رفيق على أحمد، والفنانة وملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا.

وأوضح "أبو" خلال المؤتمر، إن الأغنية تقدم تجربة إنسانية حقيقية صادقة، وتتماشى مع طبيعة الأفكار التي يقدمها في أعماله، مشيرا إلى أنه عمل في مجال التجارة منذ كان طالبا في المدرسة، حيث رباه والده على حب العمل والتأكيد على أهميته في خلق مكانة الإنسان، وهو ما اكسبه خبرة وجعله منفتحا لتقديم أفكار وموضوعات مختلفة في مجال الفن، مشيرا إلى أن الأغنية تعبر عن قصة رومانسية لكنه يوجه من خلالها رسالة للناس أن يستمعوا لقلوبهم، يضعون لأنفسهم أهدافا يسعوا لتحقيقها وهم يستمتعون بكل لحظة يحققون فيها طموحاتهم.