ذكرت محطة إخبارية أمريكية محلية، أن زبائن متجر "دانيل" بمدينة ناشفيل فى ولاية تينيسى الأمريكية، نظموا مراسم تأبين؛ تكريما للمواطن المصري ماجد غالي، الذى قُتل بالرصاص خلال عملية سطو مسلح على المتجر السبت الماضى.

وأوضحت قناة "News chanel 5" الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن زبائن المتجر شاركوا في مراسم لتأبين غالي -49 عاما- الذى كان يعرف باسم "مايك"، مشيدين بحسن معاملته لهم، كما وضعوا باقات من الزهور أمام المتجر ودونوا عبارات على جدرانه.

ونقلت القناة عن كارين -18 عاما- نجلة القتيل، القول إن والدها سافر من مصر إلى ولاية تينيسي لبناء حياة أفضل لها ولشقيقها البالغ من العمر 15 عاما، مضيفة أنه يمتلك المتجر ويعمل فيه منذ 5 أعوام تقريبا، موضحة أن والدها توفي متأثرا بطلقة رصاص استقرت في رقبته.

ويقول المحققون إن غالي كان يباشر عمله في وقت مبكر من صباح السبت عندما اقتحم المتجر شخص مسلح وأطلق وابلا من الرصاص خلال محاولة سرقة.

وكشفت كاميرات المراقبة بالمتجر عن هوية المسلح ويدعي جيروم نايت جونيور -21 عاما-، وتمكنت الشرطة من القبض عليه، ومن المقرر مثوله أمام المحكمة اليوم الثلاثاء.