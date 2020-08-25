احتفل النجم حميد الشاعري، أمس الاثنين، بالتعاقد مع شركة "كامب"، لإنتاج ألبومه الجديد، بعنوان أنا بابا.

وأعلنت الشركة خلال حفل التوقيع، تفاصيل وموعد طرح ألبوم حميد الشاعري، والمقرر بداية الشهر المقبل الذي يعود فيه حميد للساحة الفنية بعد غياب 14 عاما، منذ آخر ألبوماته "روح السمارة" في عام 2006.

ويضم الألبوم 10 أغاني تعاون فيهم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم تامر حسين، وعنتر هلال، ومحمد البوغه، وعزيز الشافعي، ومحمد رحيم، وطارق عبدالجابر، وتوما، وغيرهم من الأسماء، ويضم الألبوم الجديد أغنية مع مصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، الأغنية بعنوان "زحمة الأيام"، وهى من كلمات الراحل سامح العجمى، ألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى وتم تصوير الأغنية بطريقة الفيديو كليب، كما يقدم حميد بالألبوم موهبتين غنائيين بالألبوم وهما المطربة چوري والمطرب الشاب يوسف.

الجدير بالذكر أن حميد الشاعري ساهم من قبل في تقديم عدد من النجوم على الساحة الفنية حاليا، أبرزهم مصطفى قمر وإيهاب توفيق وهشام عباس وفارس وهيثم شاكر وحسام حبيب، كما كانت له إسهامات قوية في تطوير الموسيقى جعلت منه رائدا لجيله في وقتها.