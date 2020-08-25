 النني أساسيا في تشكيل أرسنال أمام أم كيه دونز - بوابة الشروق
الثلاثاء 25 أغسطس 2020 6:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

النني أساسيا في تشكيل أرسنال أمام أم كيه دونز

علاء العزب
نشر في: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 6:38 م | آخر تحديث: الثلاثاء 25 أغسطس 2020 - 6:40 م

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه للمواجهة الودية أمام أم كيه دونز.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للنني مع أرسنال بعد انتهاء إعارته لبشكتاش التركي الذي لعب له الموسم الماضي.

ويستعد أرسنال لأولى مباراة الموسم الجديد بمواجهة ليفربول في الدرع الخيرية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وجاء تشكيل الجانرز على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيرد لينو.

خط الدفاع: سيدريك سواريز- ويليام صليبا-  روب هولدينج- كيران تيرني.

خط الوسط: محمد النني- ، ميتلاند نيلز- تشاكا.

خط الهجوم: باكويو ساكا- نكيتاه- بير إيمريك أوباميانج.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك