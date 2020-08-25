النني أساسيا في تشكيل أرسنال أمام أم كيه دونز

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أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه للمواجهة الودية أمام أم كيه دونز.

وتعد هذه المباراة هي الأولى للنني مع أرسنال بعد انتهاء إعارته لبشكتاش التركي الذي لعب له الموسم الماضي.

ويستعد أرسنال لأولى مباراة الموسم الجديد بمواجهة ليفربول في الدرع الخيرية في التاسع والعشرين من الشهر الجاري.

وجاء تشكيل الجانرز على النحو التالي:

حراسة المرمى: بيرد لينو.

خط الدفاع: سيدريك سواريز- ويليام صليبا- روب هولدينج- كيران تيرني.

خط الوسط: محمد النني- ، ميتلاند نيلز- تشاكا.

خط الهجوم: باكويو ساكا- نكيتاه- بير إيمريك أوباميانج.