تايلاند تسجل 18 ألفا و417 إصابة جديدة و297 وفاة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة العامة في تايلاند، 18 ألفا و417 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، اليوم الأربعاء، أن الوزارة سجلت -خلال الفترة نفسها- 297 حالة وفاة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بداية الجائحة إلى 10 آلاف و85 وفاة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد ارتفع إلى مليون و102 ألف و368 حالة إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة، لافتة إلى 21 ألفا و186 شخصا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات التعافي إلى 903 آلاف و15 شخصا.