 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 4:08 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 4:08 م
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 18 مواطنا فلسطينيا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال سبعة مواطنين من محافظة الخليل الجنوبية، فيما تم اعتقال سبعة آخرين من محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة، والتي تكثر فيها المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي تجتاح مخيم وقرى "جنين" بشكل متكرر.

ومن رام الله، بوسط الضفة.. اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين بعد أن داهمت منزليهما في بلدة "سلواد".

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عبد الكريم أنور منى من حي الضاحية في محافظة نابلس الشمالية، ومواطنا آخر من مدينة "نابلس".

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