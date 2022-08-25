أعلنت مؤسسة كهرباء لبنان نفاد مخزونها من مادة "الغاز أويل"، مشيرة إلى توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية بحلول بعد ظهر غد الجمعة.

وقالت كهرباء لبنان، في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الخميس، إن ما تبقى من طاقة كهربائية منتجة، يتم توليدها فقط من معمل الزهراني، وهو المعمل الوحيد المتبقي على الشبكة، وذلك جراء نفاد خزين معمل دير عمار من مادة الغاز أويل".

واشارت إلى عدم توريد ، بموجب اتفاقية التبادل المبرمة ما بين كل من جانب الجمهورية العراقية والجمهورية اللبنانية، أي شحنة غاز أويل مخصصة لشهر أغسطس الجاري لصالح مؤسسة كهرباء لبنان بواسطة وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للنفط، كما وأن المؤسسة لم تتبلغ بعد ما إذا كان سيتم توريد لصالحها شحنة غاز أويل خلال شهر سبتمبر المقبل، مع العلم أن إنتاج الطاقة الكهربائية من معامل مؤسسة كهرباء لبنان كان يعتمد في الفترة الأخيرة فقط على تلك الاتفاقية.

وأضافت: "لا يزال لغاية تاريخه، لم يتبين الموعد الفعلي لوصول الطاقة الكهربائية من المملكة الأردنية الهاشمية، والموعد الفعلي للبدء باستجرار الغاز الطبيعي من جمهورية مصر العربية، وذلك بانتظار أن يتم تأمين التمويل اللازم لهذين المشروعين من قبل الجهات المعنية".

وأوضحت أن خزين معمل الزهراني من مادة الغاز أويل قد وصل لأقصى حدوده الدنيا وقد شارف على النفاد، لافتة إلى أنه إزاء هذا الوضع الحساس والدقيق والخارج عن إرادتها ومسؤوليتها، تفيد بأنه سوف يتم وضع معمل الزهراني قسريا خارج الخدمة بعد ظهر غد الجمعة جراء نفاد خزينه من مادة "الغاز أويل".

وأكدت أن ذلك "سيؤدي إلى توقف إنتاج الطاقة على كافة الأراضي اللبنانية، على أن يعاد تشغيل معامل الإنتاج فور تزويد المؤسسة بالمحروقات في أقرب فرصة ممكنة".