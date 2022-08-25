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خلافات زوجية.. القبض على المتهمين بالتعدي على شخص بمدينة نصر

تعبيرية
تعبيرية
محمد أبوعوف
نشر في: الخميس 25 أغسطس 2022 - 10:05 م | آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2022 - 10:05 م

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنا قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر بالضرب وإحداث إصابته بمنطقة مدينة نصر.

ورصدت أجهزة المتابعة الأمنية، تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" يتضمن اعتداء بعض الأشخاص على مواطن بمنطقة مدينة نصر.

أمكن تحديد شخص المجنى عليه المعنى بمقطع الفيديو مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول محكوم عليه فى قضيتين "تبديد".

وتبين قيام والدة زوجته، وزوج شقيقته "له معلومات جنائية" مقيمبن بمنطقة مدينة نصر، بالتعدى عليه بالضرب بالأيدي؛ بسبب حضوره لمسكن الأولى لأصحاب زوجته لمحاولة الصلح بينهما لوجود خلافات زوجية؛ ما أدى إلى إصابته بكدمات وسحجات.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه الثاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لنفس السبب.

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