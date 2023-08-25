مدافع النصر يغيب عن مواجهة الفتح في الدوري السعودي

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن عبد الإله العمري، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تخلف عن المشاركة في المران التحضيري الأخير لمباراة الفتح، المقررة اليوم الجمعة في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية اليوم أن مصادر كشفت لها أن اللاعب امتنع عن دخول الحصة التدريبية بسبب آلام في الأسنان، الأمر الذي من شأنه أن يجعله خارج حسابات فريقه في مواجهة الفتح.

وكشفت المصادر نفسها عن أن إدارة النصر ستقرر خلال الساعات الـ 24 المقبلة مصير المدافع مع النادي.

من ناحية أخرى، استدعى البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني للفريق، الثنائي الجديد، المدافع الإسباني آيمريك لابورت ولاعب خط الوسط البرتغالي أوتافيو، لمعسكر مباراة الفتح من أجل الاعتماد عليهما في القائمة الأساسية، وتعويض غياب المصابين الإيفواري سيكو فوفانا والبرازيلي أندرسون تاليسكا.