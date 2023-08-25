توخيل: بايرن يفقد جهود موسيالا أمام أوجسبورج

قال توماس توخيل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن جمال موسيالا لاعب خط الوسط، سيغيب عن الفريق في أول مباراة تقام على أرضه خلال الموسم الجديد من الدوري الألماني (بوندسليجا)، ويمكن أن يشارك بدلا منه توماس مولر.

ويلتقي بايرن ميونخ مع ضيفه أوجسبورج بعد غد الأحد في الجولة الثانية من الدوري.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة :" من الممكن أن يبدأ مولر المباراة، ولكنني أظن أنه ليس قادرا على اللعب طوال الـ90 دقيقة. كان نشيطا في المباراة أمام بريمن. يشعر أنه بخير ولا يعاني من آلام".

وأضاف :" يمكن أن يلعب توماس مولر، يمكن أن يلعب سيرج نابري، أو ريان جرافنبيرخ, سنرى يوم الأحد".

وشارك مولر في مباراة بايرن الأولى بالدوري أمام فيردر بريمن من على مقاعد البدلاء بعدما تعافى مؤخرا من إصابة أجبرته على الغياب عن رحلة إعداد ما قبل الموسم في آسيا.

وبسؤاله عن احتمالية إبرام تعاقدات قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية، قال توخيل إنه "متفائل" بالتعاقد مع دانييل بيريتز حارس مرمى مكابي تل أبيب.

وقال :"أتمنى أن يتواجد مع الفريق قريبا. نحتاج حاليا لبعض الوقت لإنهاء بعض الأشياء، وبعد ذلك سنتحدث عن الأسباب حول هذا الأمر".

ويسعى بايرن للتعاقد مع حارس مرمى آخر لأنه لا يملك سوى حارس وحيد لديه خبرة هو سفين أولريش، وذلك بعد رحيل يان سومير وألكسندر نوبيل لإنتر ميلان وشتوتجارت على الترتيب، كما تأخرت عودة مانويل نوير، بعد إصابته بكسر في الساق.

في الوقت نفسه، يظل موقف بنيامين بافارد غير محدد. وقال توخيل إن اللاعب " تقدم بطلب للرحيل ولكننا نفكر بشأن النادي. بنيامين يحظى باحترام كبير، لعب أكثر من 80 في المئة من مباريات الموسم الماضي، وكان في مستوى تنافسي جيد".

وارتبط اسم بافارد، الفائز بكأس العالم 2018 مع المنتخب الفرنسي، بالانتقال لإنتر ميلان.