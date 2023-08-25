الاتحاد الأوروبي يدين تصريحات بن غفير بشأن تنقل الفلسطينيين بالضفة

أدان الاتحاد الأوروبي، الجمعة، "بشدة" تصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن حرية تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.



وقال مكتب الاتحاد الأوروبي في بيان: "يدين الاتحاد الأوروبي بشدة تصريحات وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بشأن حرية تنقل العرب في الضفة الغربية المحتلة".



وأضاف: "يذكّر الاتحاد الأوروبي أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتشكل عائقاً أمام السلام وتهدد بجعل حل الدولتين مستحيلاً"، وفقاً لوكالة الأناضول.



وتابع: "يكرر الاتحاد الأوروبي معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، وهذا يشمل القيود على الحركة والوصول".



واعتبر زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، أن حقه وعائلته بالحركة في الضفة الغربية "يفوق حق العرب"، على حد زعمه.



وجاء ذلك في حديث لبن غفير وهو مستوطن بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية للقناة الإخبارية الإسرائيلية "12"، مساء الأربعاء.



ويدعو بن غفير إلى فرض قيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بدعوى منع العمليات المسلحة ضد المستوطنين الإسرائيليين.



واستنادا إلى معطيات حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية الرافضة للاستيطان فإن نحو نصف مليون مستوطن يقيمون في 132 مستوطنة و146 بؤرة استيطانية في كل الضفة الغربية.

ولا تشمل هذه المعطيات نحو 230 مستوطنا في 14 مستوطنة إسرائيلية مقامة على أراضي القدس الشرقية.



وبحسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد بلغ عدد الفلسطينيين بالضفة الغربية نحو 3.2 ملايين نسمة بنهاية العام 2022.