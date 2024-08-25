أعلن مدير مطار بن جوريون أودي بار أوز، إلغاء 50 رحلة جوية من بين 360 رحلة دولية، اليوم الأحد.

وقال في تصريحات، نقلها موقع «يديعوت أحرنوت» العبري، إن «قرار تأجيل بعض رحلات الوصول والمغادرة جاء بتوجيه من السلطات الأمنية».

وأشار إلى أن المطار يعمل على تثبيت جدول الرحلات، مناشدًا المسافرين التواصل مع شركات الطيران للتحقق من موعد رحلاتهم قبل انطلاقها بـ3 ساعات.

وأفادت القناة 12 العبرية، صباح الأحد، بأن عشرات الرحلات ستؤجل أو تلغى بشكل كامل، على الرغم من استئناف العمل في مطار بن جوريون

ونقلت القناة في تقرير عبر موقعها الرسمي، عن مصادر في قطاع الطيران، قولها إن «عودة الحركة إلى طبيعتها لن تكون فورية؛ بسبب تعطل جدول الرحلات بالكامل».

وأشارت إلى أن شركة الطيران اليونانية «إيجين»، التي استأنفت الأسبوع الماضي رحلاتها بين تل أبيب وأثينا، أعلنت اليوم إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل.

وذكرت أن هناك شركات أخرى أعلنت إلغاء رحلاتها المقررة إلى إسرائيل لهذا اليوم، وهي: الخطوط الجوية الفرنسية، والاتحاد، والملكية الأردنية، وترانسافيا.

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط «هجوم كبير» من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان الأحد: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.