زيلينسكي: مفاوضات مع السعودية وقطر وتركيا بشأن قمة سلام

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضات جارية مع السعودية وقطر وتركيا وسويسرا بشأن القمة الثانية للسلام.

وبحسب وكالة «رويترز» للأنباء، جاء ذلك في حديث مع صحفيين هنود تم نشره على حسابات زيلينسكي على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد.

وقال زيلينسكي أيضاً، إنه أبلغ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أنه سيدعم استضافة الهند للقمة الثانية للسلام، إذ تأمل كييف في أن يستضيف هذه القمة بلد في الجنوب العالمي.

وأضاف: «لكنني أريد أن أكون صريحاً، وهذا لا ينطبق على الهند فحسب، بل على أي دولة ستكون إيجابية فيما يتعلق باستضافة قمة ثانية. لن نتمكن من عقد قمة سلام في دولة لم تنضم بعد إلى البيان الختامي لقمة السلام (الأولى)».

وأوضح الرئيس الأوكراني، أنه ناقش جميع النقاط الواردة في البيان وقمة السلام السابقة التي عقدت في سويسرا، خلال الاجتماع مع مودي، الجمعة.