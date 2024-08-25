السفير حسن هريدي: هجمات إسرائيل وحزب الله تعقد مفاوضات القاهرة للتهدئة في غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ العمليات العسكرية لحزب الله اليوم، رد متوقع على اغتيال القيادي فؤاد شكر الشهر الماضي.

وأضاف «هريدي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ إسرائيل منذ بداية حربها على قطاع غزة، تريد جر حزب الله إلى مواجهة مسلحة كبيرة.

ونوه أن «الهجمات الإسرائيلية واللبنانية تُعقِّد مفاوضات القاهرة للتهدئة في غزة»، قائلًا إن «وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وصف المفاوضات التي تجرى اليوم، بأنّها آخر فرصة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار».

وأفاد بأن «قيادات عسكرية إسرائيلية صرحت منذ عدة أيام بضرورة نقل المجهود الحربي الإسرائيلي من الجنوب بقطاع غزة إلى الشمال المتمثل في حزب الله».

وذكر أن رغبة إسرائيل بعودة الإسرائيليين إلى منازلهم في شمال الأراضي المحتلة، تحمل إشارة لشن هجوم عسكري كبير على حزب الله.