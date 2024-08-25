تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض قاصر في الفيوم لجلسة الغد

قررت محكمة جنايات الفيوم المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، ومحمد سعيد، وأحمد محمد، وأحمد عابد، وأمانة سر عصام سيد البرجي، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، تأجيل محاكمة "قرني.ف، 55 سنة"، المتهم بهتك عرض قاصر في مركز سنورس إلى جلسة غدٍ الإثنين، وذلك للنطق بالحكم.

وتعود تفاصيل القضية عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سنورس يفيد تلقيه بلاغًا من أسرة المجني عليها، بقيام شخص بهتك عرض ابنتهم أثناء زيارتها لابنة المتهم، تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.

وقررت نيابة سنورس، الإفراج عن المتهم "قرني.ف، 55 عامًا"، مقيم بمنطقة حماد التابعة لمركز شرطة سنورس، على ذمة القضية المتهم فيها بهتك عرض طالبة بالشهادة الإعدادية.

وأكد المتهم، في تحقيقات النيابة، أن الفتاة كانت تحضر إلى منزله لزيارة ابنته، وذلك حتى تساعد ابنته المجني عليها في المذاكرة؛ نظراً لظروف أسرتها الاجتماعية، متابعًا: "كنا بنساعد أسرتها بمساعدات عينية على قدر المتاح لنا".

وقرر المحامي العام الأول لنيابات الفيوم، إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التي أصدرت قرارها السابق.