السفارة الأمريكية في إسرائيل تنصح رعاياها بتوخي الحذر وزيادة الوعي الأمني

قالت السفارة الأمريكية في إسرائيل، إنها تراقب الوضع الأمني عن كثب، نظرًا لارتفاع حدة التوترات والصراع العسكري هذا الصباح، بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.

ونصحت الرعايا الأمريكيين في بيان عبر موقعها الرسمي، صباح الأحد، بضرورة توخي الحذر وزيادة الوعي الأمني.

وناشدت رعاياها معرفة مواقع أقرب ملجأ من مناطق إقامتهم، لأن الحوادث الأمنية - بما في ذلك إطلاق قذائف الهاون والصواريخ والمسيرات - تحدث دون سابق إنذار.

وأضافت: «إن البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة، ويمكن لقيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن تغير التوجيهات استجابة للوضع الأمني».

ونوهت السفارة أنها قد تفرض قيودًا إضافية، أو تمنع موظفي الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفر إلى مناطق معينة في إسرائيل (بما في ذلك البلدة القديمة في القدس) والضفة الغربية.

وفي وقت سابق، قال حزب الله اللبناني إنه شن هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات والصواريخ نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي أنه شنّ ضربات واسعة في جنوب لبنان لإحباط «هجوم كبير» من قِبل حزب الله.

وأضاف الحزب أن الهجوم الجوي بدأ باتجاه هدف عسكري إسرائيلي نوعي سيعلن عنه لاحقا، وقال إن هذا الهجوم يأتي في إطار «الرد الأولي على اغتيال القائد فؤاد شكر».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للدفاع عن نفسها.

وأضاف في بيان الأحد: «نحن عازمون على بذل كل ما في وسعنا للدفاع عن بلدنا، وإعادة سكان الشمال بسلام إلى منازلهم ومواصلة الالتزام بقاعدة بسيطة: من يؤذِنا نؤذِه».

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 48 ساعة، بدءاً من الساعة 06:00 صباح الأحد.



