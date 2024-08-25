كندا تخصص أراض عامة لحل مشكلة نقص المساكن

خصصت الحكومة الكندية بقيادة رئيس الوزراء جاستن ترودو، 56 قطعة أرض اتحادية تمثل مساحة نحو ألفي حلبة هوكي حيث من الممكن بناء المئات من المنازل بتكلفة معقولة؛ لمواجهة ندرة الأراضي المتاحة التي تؤدي إلى تفاقم نقص المساكن.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الحكومة قولها في بيان صحفي، إن قطع الأراضي ستعرض في بنك الأراضي العامة الكندي الجديد. وأوضحت أن هناك خمسة قطع أراضي في كل من تورنتو ومونتريال وكالجاري وادمونتون وأوتاوا، مدرجة على الموقع الإلكتروني لشركة كندا للرهن العقاري والإسكان، متاحة بالفعل للإيجار طويل المدى بقيمة مخفضة، وبإمكان شركات البناء تقديم خططها. ومن المتوقع أن يتزايد حجم القائمة بشكل منتظم.

وقال وزير الإسكان شون فريزر في بيان: "نحتاج إلى بناء المزيد من المنازل في كندا والأرض تعد من بين أكبر تكاليف عملية البناء".

ويقود الوزير استراتيجية كندية تحاول بناء ما يصل إلى 9ر3 مليون منزل بحلول عام 2031. ويتجاوز هذا العدد عدد المنازل الذي قدر معهد الازدهار الذكي أن كندا تحتاج إليه وهو 5ر3 مليون منزل.