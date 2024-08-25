الخطوط الجوية الملكية الأردنية تعلق جميع الرحلات من وإلى بيروت

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أعلن الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية سامر المجالي، الأحد، عن تعليق جميع الرحلات الجوية إلى بيروت نتيجة الوضع الراهن.

وقالت الشركة في بيان صحفي، نقلته قناة «المملكة» الأردنية: «تم تعليق الرحلات الجوية من وإلى العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك نتيجة الوضع الراهن».

وأعلنت الشركة، في وقت سابق، عن تسيير 3 رحلات الاثنين والثلاثاء والأربعاء لنقل المسافرين الأردنيين الراغبين بالعودة من بيروت إلى عمّان.

ويأتي ذلك استجابة لتوجيهات وزارة الخارجية وشئون المغتربين بالطلب من الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان مغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن، في ضوء التطورات التي تشهدها المنطقة.

من جهته، قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، إن الأجواء الأردنية تعمل بشكل اعتيادي طبيعي سواء للطائرات القادمة أو المغادرة أو العابرة.

وأضاف مستو، في تصريح لـ«المملكة»: «نتابع التطورات الإقليمية ونقيم الظروف حسب المعطيات أولا بأول لاتخاذ أي إجراءات إذا دعت الضرورة».

وأعلن حزب الله الأحد شنّ هجوم جوي وصاروخي نحو أهداف عسكرية إسرائيلية، في إطار «ردّ أولي» على اغتيال القيادي العسكري فؤاد شكر، وذلك بعد إعلان قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ ضربات استباقية في لبنان لمنع «هجوم كبير» للحزب.



