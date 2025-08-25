دجلة يهزم زد بثنائية ويحقق فوزه الأول في الدوري

حقق فريق وادي دجلة الفوز مساء اليوم الإثنين، أمام زد بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم في بطولة الدوري.

وتقدم وادي دجلة في الدقيقة 38، عن طريق ماتا ماجاسا لاعب زد، بالخطأ في مرماه، قبل أن يتعادل زد سريعا عن طريق أحمد عاطف، وخطف وادي دجلة هدف الانتصار في الدقيقة 61، بعد ركلة جزاء احتسبها حكم اللقاء بداعي لمسة يد على ماتا ماجاسا لاعب زد، ليسجلها المهاجم علي حسين.

ورفع وادي دجلة رصيده إلى 4 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزه الأول بعد صعوده من الدرجة الأولى.

وفي المقابل تجمد رصيد زد عند 5 نقاط في المركز الرابع، بعدما تلقى هزيمته الأولى هذا الموسم في المسابقة المحلية.