أفادت وكالة معا الفلسطينية بأنه من المقرر أن تجتمع الحكومة الإسرائيلية، غدا الثلاثاء، في القدس، وعلى جدول أعمالها قضيتان مركزيتان دراماتيكيتان، هما: الموافقة على خطة الجيش الإسرائيلي لاحتلال مدينة غزة، وإلى جانبها مناقشة تجديد المسار السياسي والعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن صفقة الأسرى وترتيب إنهاء الحرب في القطاع.

لا توجد حاليًا أي مفاوضات نشطة، لكن مصادر سياسية في تل ابيب تُقدّر أنه سيتم تحديد مكان جديد للمحادثات خلال يومين أو ثلاثة، وقد يُتخذ القرار اليوم.

وخلافًا للجولات السابقة، لن تكون مصر أو قطر المقرّ هذه المرة، بل مدينة أخرى في إحدى الدول الأوروبية أو الخليجية، بهدف فصل المفاوضات الحالية عن الفصول التي سبقتها، والسعي إلى فتح صفحة جديدة كليًا، مفاوضات حول شروط إنهاء الحرب في قطاع غزة وإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين.

من جانبها، ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أنه فيما يتعلق بتشكيلة فريق التفاوض، سيتخذ رئيس الوزراء نتنياهو القرار بعد اختيار مكان المحادثات.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الفريق مماثلاً لأعضاء الجولات السابقة، مع إمكانية إضافة أعضاء جدد إلى الوفد الإسرائيلي عند الحاجة.

ووفقًا لمصادر مطلعة على التفاصيل، تتفق جميع الأطراف الآن على أن المحادثات ستركز على "اتفاق شامل" وليس اتفاقًا جزئيًا على غرار مخطط المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، الذي تضمن الإفراج التدريجي عن بعض المحتجزين.