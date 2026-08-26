إحالة شخص للمحاكمة الجنائية لاتهامه بهتك عرض فتاة داخل مياه البحر غرب الإسكندرية

أحالت نيابة الدخيلة الكلية في الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، «م.س.ر» عامل إلى المحاكمة الجنائية العاجلة؛ لاتهامه بهتك عرض فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا بالقوة والتهديد والتحرش بها أثناء تواجدها داخل مياه البحر.

وتعود القضية التي حملت رقم 12288 لسنة 2026 جنايات، والمقيدة برقم 1828 لسنة 2026 كلي نيابات الدخيلة، إلى اتهامه بارتكاب جريمة هتك عرض بالقوة والتهديد، على شاطئ الزنكلوني في منطقة أبوتلات التابعة لنطاق حي العجمي غرب الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة حول بلاغ من الأهالي، يفيد قيام أحد الأشخاص بالتعدي على فتاة قاصر، أثناء تواجدها داخل مياه البحر.

وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ، تبين هروب المتهم بصحبة آخرين، عقب افتعال مشاجرة في المكان، وبمراجعة كاميرات المراقبة، تبين قيامه بالتعدي على الفتاة داخل مياه البحر، ثم ملاحقتها برفقة آخرين إلى خارج البحر، ومحاولة التعدي على أفراد أسرتها، فضلًا عن التعدي على أحد رواد الشاطئ، الذي حاول التصدي لهم.

وتوصلت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث والمعززة بأقوال شهود الإثبات إلى صحة الواقعة، وقيام المتهم بالتعدي على الفتاة أثناء وجودها داخل مياه البحر، وملاحقتها إلى خارج المياه، ثم افتعال مشاجرة مع أسرتها، في محاولة للحيلولة دون ضبطه.

وعقب تقنين الإجراءات، ضبط المتهم وبمواجهته أقر بالواقعة، فتحرر محضر إداري وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر قرارها بإحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، لمحاكمته عما نُسب إليه من اتهامات.