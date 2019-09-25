محافظ الأقصر يتابع أعمال الرصف بشرق السكة الحديد

تجول محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، صباح اليوم الأربعاء، داخل مدينة الأقصر، شملت تفقد أعمال إصلاح خطوط الصرف الصحي بامتداد شارع التلفزيون مع تقاطع ميدان الصنايع، وذلك برفقة رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة اللواء محمد يحيى، ومدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالمحافظة المهندس أسعد مصطفى، وقيادات مجلس مدينة الأقصر.

وأوضح رئيس شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة اللواء محمد يحيى، أنه سيتم الانتهاء من الأعمال وإعادة تهيئة الطريق وفتحه أمام حركة المرور مع أول شهر نوفمبر المقبل.

وتفقد محافظ الأقصر، أعمال الرصف الجارية بمنطقة شرق السكة الحديد، وشدد على سرعة استكمال الرصف لكافة الشوارع التي تم الانتهاء من أعمال المرافق بها، مع سرعة عمل الترميمات اللازمة للشوارع بالمنطقة حرصا على راحة المواطنين، كما وجه المحافظ مسئولي الأحياء بمجلس مدينة الأقصر بتكثيف أعمال النظافة بالشوارع.

وتابع محافظ الأقصر، الأعمال الجارية لإنشاء النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة الأقصر، والذي قاربت أعمال إنشاء الهياكل الخرسانية والإنشائية الخاصة به على الإنتهاء، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال النصب التذكاري، تخليدا لذكرى وتضحيات شهداء المحافظة من القوات المسلحة والشرطة.