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‏سكاي نيوز: اثنان من المصابين في هجوم باريس حالتهما خطرة

هدى أمين
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 1:59 م | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 1:59 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز»، بوقوع أربع إصابات في هجوم بالسلاح الأبيض قرب المقر القديم لصحيفة شارلي إيبدو في باريس.

وأضافت في خبر عاجل، منذ قليل، أن اثنين من المصابين في الهجوم في حالة خطرة.

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