كندا توافق على شراء 20 مليون جرعة من لقاح أسترا زينيكا ضد كورونا

أعلن رئيس وزراء كندا جاستن ترودو اليوم الجمعة، عن اتفاق مع شركة أسترا زينيكا الإنجليزية السويدية للأدوية لشراء 20 مليون جرعة من لقاح كوفيد-19 والذى يتم تطويره في جامعة أوكسفورد.



ووقعت الحكومة الكندية بالفعل اتفاقات بشأن اللقاح مع شركات سانوفي وجلاكسو سميث كلاين وجونسون آند جونسون ونوفافاكس وفايزر ومودرنا.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ترودو قوله إن كندا تنضم إلى آلية كوفاكس العالمية، وهي آلية مشتريات مشتركة لشراء جرعات اللقاح.



وقال ترودو إن الحكومة ستساهم بمبلغ 220 مليون دولار كندي (164 مليون دولار أمريكي) لشراء ما يصل إلى 15 مليون جرعة للكنديين، وتوفير تمويل للدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط لشراء جرعات.



وكان رئيس الوزراء الكندي قد تعهد يوم الأربعاء الماضي بمواجهة مرض كوفيد-19، مهما كلفه الأمر.