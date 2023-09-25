هل تفرض غرامة على المواطنين غير المشاركين في انتخابات الرئاسة؟ المستشار أحمد بنداري يجيب

حث المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدًا أن الهيئة حريصة على تيسير العملية الانتخابية.



وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مساء DMC»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين: «نحث المواطن على المشاركة، صوتك هيوصل وصوتك أمانة، هذا عملنا الخاص وكل زملائي يعملون على تحقيق هذا الهدف».



وبشأن فرض غرامة على المتخلفين عن عملية التصويت، أوضح أن القانون ينص بالفعل على فرض غرامة، لكنه أكد أن الهيئة حريصة على مشاركة المواطن في الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية.



وأكمل: «الغرامة ليست فزاعة، نريد أن يشارك المواطن بجدية، فهو عندما يباشر هذا الحق الأصيل فهذا يؤكد أنه مواطن مصري، وأتمنى أن يستغل الأمر بصورة جيدة، صوتك أمانة ويغير ويحدد النتيجة، لازم تهتم به وتنزل وتشارك».



وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة، عن تلقي طلبات الترشح في الانتخابات الرئاسية بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 5 مساء خلال الفترة من 5 أكتوبر وحتى 14 أكتوبر، على أن ينتهي العمل باليوم الأخير فى الساعة 2 ظهرا.



وحدت الهيئة أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.