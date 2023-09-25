فحص 352 مواطنا في قافلة طبية مجانية لمستشفى النجيلة بمطروح

قال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة، إن قافلة الدعم الطبي والعلاجي المجانية بمستشفى النجيلة المركزى، اختتمت أعمالها، بتوقيع الكشف الطبي على 352 مواطنا، فى فى 12 تخصصا طبيا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة شهدت إقبالاً من أهالي مدينة النجيلة والقرى المجاورة لها، حرصا على الاستفادة بالخدمات الطبية المتميزة والتي شملت تخصصات الباطنة العامة، الجراحة العامة، جراحة العظام، النساء التوليد، وتنظيم الأسرة، عيادة طب الأطفال، العلاج الطبيعي، والجلدية، وعيادة الرمد والانف والأذن والحنجرة ،التخاطب، أمراض الكلى، طب الأسنان بجانب معمل التحاليل الطبية والأشعة بمختلف أنواعها بمستشفى النجيلة المركزى.

كذلك أجري العديد من الفحوصات بمعمل التحاليل والأشعة التشخيصية سواء عادية، أو تلفزيونية، أو مقطعية. وأكد أن ذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية، بضرورة التخفيف، عن كاهل المواطن المصري، من خلال توفير العديد من الجوانب الحياتية المختلفة، من أبرزها الجانب الصحي.

وتعمل مديرية الصحة متمثلة في قطاع الطب العلاجي على إطلاق العديد من القوافل الطبية في المراكز المختلفة، من أجل تقديم الخدمة الصحية المجانية لائقة للمواطنين، مع إعطاء المناطق الأكثر احتياجا أولوية خاصة خلال تنفيذ قوافل الدعم الطبي والعلاجي.