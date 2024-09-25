محافظ بني سويف يتفقد جهود تفعيل دور مبادرة بداية في تحسين جودة حياة المواطنين بكل القطاعات

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عدداً من الفعاليات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستثمار في العنصر البشري، من خلال تنفيذ عدد من البرامج والأنشطة والخدمات المتنوعة، لتشمل جميع الفئات العمرية، بهدف تنمية الإنسان.

جاء ذلك خلال زيارته "اليوم" لمركز سمسطا، لمتابعة الجهود والأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة، تحت إشراف لجنة التنمية البشرية "برئاسة نائب المحافظ بلال حبش" والتي يشترك في تنفيذها الجهات التنفيذية والرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والمجالس القومية، منها: الصحة، الشباب والرياضة، التضامن، الأوقاف، الثقافة، السياحة، الآثار، التربية والتعليم، شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الزراعة، التموين، الأزهر، الكنيسة المطرانية "بيا والفشن وسمسطا"، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، القومي للأمومة والطفولة، التأمين الصحي، الطب البيطري، هيئة تعليم الكبار، إعلام بني سويف، وجهاز مشروعات الخدمة.

رافق المحافظ خلال الزيارة: بلال حبش نائب المحافظ ورئيس لجنة التنمية البشرية، النائبة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، ومدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية، ومحمد جبر معاون المحافظ - منسق حياة كريمة، ومحمد سيد البحيري "مقرر لجنة التنمية البشرية ومدير وحدة السكان"، والدكتورة سماح جاد وكيل وزارة الصحة، وهاني عنتر وكيل وزارة التعليم، والدكتور محمد يحيى مدير فرع التأمين الصحي، وهشام الجبالي مدير الشباب والرياضة، وعبد الحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن، والدكتور أحمد مكي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، وأسامة وليم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، ودينا عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد الجبالي مدير الطب البيطري، ونارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ومسؤولو القطاعات والأجهزة التنفيذية والأهلية المشاركة في المبادرة.

حيث تابع المحافظ حزمة من الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة بمركز شباب المدينة، وتضمنت تفقد أنشطة مديرية الشباب والرياضة (معسكر خدمة عامة، مهرجان كشفي، ندوات توعوية بمخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بجانب يوم رياضي يتضمن عروض رياضية لألعاب الكاراتيه والكونغ فو ومسابقات في رياضات فردية وجماعية)، بجانب تفقد سير العمل بالعيادة المتنقلة التي تنفذها مديرية الصحة ضمن أنشطتها وتشمل عيادة لتنظيم الأسرة ضمن الحملة التنشيطية "من حقك تنظمي" لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، بجانب عيادة للعلاج الطبيعي وحملة توعوية لطلاب المدارس عن تشوهات العمود الفقري وندوة أخرى عن مبادرة الألف يوم ذهبية.

بجانب قيام مديرية التضامن بتوزيع مساعدات عينية ودعم مواد غذائية وسلع تموينية وفيزا تكافل وكرامة وشنط مدرسية، وخدمات تأهيل اجتماعي، وتسليم مشروعات لأسر منتجة، وندوات توعوية عن برنامج "مودة" وندوات توعية عن مكافحة الإدمان، وتوعية لتنظيم الأسرة "2 كفاية"، إضافة إلى التنسيق مع مؤسسة مصر الخير وجمعية الأورمان لعمل أبحاث لتوفير الدعم والرعاية للفئات الأولى بالرعاية، فيما شاركت وحدة السكان بعمل تدريبات وتوعية وبعض الأنشطة والندوات ضمن مبادرات: ألف قائد سكاني، تحدث معه ومبادرة بناء.

كما قامت مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية بعمل ندوات دينية عن الانتماء وترسيخ القيم والمبادئ في نفوس الطلاب وورش عمل لتنمية الذات فضلاً عن ورشة عمل للتدريب على الإسعافات الأولية للطلاب، فيما قامت شركة مياه الشرب بعمل ورش رسم وتلوين وأنشطة تفاعلية ومسرح عرائس للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على المرافق العامة، وقامت الكنيسة المطرانية بعروض فنية ورياضية، بينما قامت الزراعة بعقد ندوة إرشادية وتنظيم معرض للمنتجات الزراعية والنباتات الطبية والعطرية، في حين شاركت الثقافة بعمل صالون ثقافي وعرض عرائس قفازات وورش رسم لتطوير مهارات الطلاب والشباب واكتشاف المواهب منهم.

وشاركت مديرية التربية والتعليم بحزمة من الأنشطة تمثلت في: عمل معرض صحافة لأنشطة طلابية وأعمال فنية، ومعرض للموهوبين رسم وقتي، وتنظيم مباريات في كرة القدم واليد وعروض كاراتيه وتقديم استعراض "أنا ابن مصر"، فيما شارك فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنظيم فصول لعقد امتحانات للدراسين واستخراج 150 شهادة للمتحررين من الأمية، وقام المجلس القومي للمرأة ببني سويف بعمل تدريبات تثقيف مالي، وتدريب على حرفة الديكوباج، وصالون ثقافي بالتنسيق والمشاركة مع قصر الثقافة، وقام المجلس القومي للسكان بعمل ندوات توعوية عن الزيادة السكانية والمشاركة في الصالون الثقافي، بينما قام التأمين الصحي بعمل مبادرات توعوية وفحوصات لطلاب المدارس عن الوقاية من الإصابة بأمراض الأنيميا والتقزم والسمنة وفيروس سي، في حين شارك القومي للأمومة والطفولة بعقد ندوة عن طرق وأساليب التربية الإيجابية للأطفال، في حين قام مركز إعلام بني سويف بعقد لقاء توعوي عن القضية السكانية والمشاركة مع الصحة والأوقاف وقومي السكان في تدريب القادة السكانيين على جلسات المشورة، وقامت مؤسسة نهضة بني سويف بعقد قافلة طبية في بعض التخصصات بالتنسيق مع الصحة، فيما قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتوفير سيارات سلع مدعمة، بالتوازي مع قيام التموين بتوفير 3 سيارات محملة بسلع غذائية وأدوات ومستلزمات مدرسية، وأسطوانات غاز.

من جانبه، أثنى المحافظ على الخدمات والأنشطة التي يتم توفيرها وتنفيذها ضمن المبادرة، التي تكتسب أهميتها من خلال التنوع في الخدمات والأنشطة والتكامل والتضافر بين كافة الأجهزة الرسمية والأهلية، وتوفير الدعم والرعاية للكثير من الفئات المجتمعية، موجهاً الشكر لجميع المشاركين من الأجهزة التنفيذية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني على التعاون المثمر ضمن مشروع قومي للتنمية البشرية، يستهدف تنمية الإنسان المصري والعمل على ترسيخ الهوية المصرية.