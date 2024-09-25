المقاومة الإسلامية في العراق تشن سلسلة هجمات بالطيران المسير والصواريخ على إسرائيل

أعلنت جماعات مسلحة تطلق على نفسها "المقاومة الإسلامية في العراق" فجر اليوم الأربعاء أنها شنت ثلاث هجمات بالطيران المسير والصواريخ استهدفت مناطق متفرقة من إسرائيل في إطار الرد على "المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب في الأراضي المحتلة".

وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في سلسلة بيانات متفرقة أن القصف استهدف "هدفا حيويا شمالي الأراضي المحتلة بصاروخ الأرقب /كروز مطور وآخر قرب غور الأردن بالطيران المسير كما استهدفت هدفا عسكريا ثالثا بالطيران المسير شمالي الأراضي المحتلة".

وجددت تلك الجماعات التأكيد على الاستمرار في عمليات "دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".