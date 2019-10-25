إعلان حظر التجول في 7 محافظات عراقية

قررت سلطات العراق مساء اليوم الجمعة إعلان فرض حظر التجول في عدد من المحافظات الجنوبية، التي تشهد احتجاجات شعبية كبيرة.

وحسب قناة "السومرية نيوز"، شمل إعلان حظر التجول محافظات الديوانية وبابل والمثنى والبصرة وواسط وذي قار وميسان.

وخوّل القائد العام للقوات المسلحة العراقية عادل عبد المهدي، الجمعة، المحافظين سلطة فرض حظر التجوال في محافظاتهم، سواء جزئيا أو كليا.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن مجلس النواب يخصص جلسته غدا السبت لمناقشة مطالب المتظاهرين وقرارات مجلس الوزراء الاصلاحية.

وقرر مجلس القضاء بالعراق أن "أي اعتداء بالأسلحة النارية على دوائر عسكرية او أمنية يعد جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام".

وشدد أن "أي هدم أو اتلاف أو أضرار عن عمد في مبان أو املاك عامة أو مصالح حكومية يعد من الأفعال الإرهابية".

في وقت سابق اليوم، أعلن عضو في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق مقتل 21 متظاهرا، وإصابة 1779 آخرين جراء اطلاق الرصاص الحي و الغازات المسيلة للدموع من قبل القوات العراقية ضد المتظاهرين في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال المفوض فيصل عبد الله لوكالة الانباء الالمانية (د ب ا)- إن عدد القتلى من المتظاهرين ارتفع إلى 21 شخصا بسبب "حالات الاختناق والرصاص الحي في المواجهات التي حصلت بين القوات الأمنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين".