ملك هولندا يمنح أسقف الكنيسة القبطية المصرية وساما بلقب فارس

منح الملك فيليم أليكسندر ملك هولندا، نيافة الأنبا أرساني أسقف هولندا التابع للكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية الوسام الملكى "أورانيا- ناسو" بلقب فارس.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية -في تصريح اليوم- إن تكريم الأنبا أرسانى جاء خلال الاحتفال بالعيد الخامس والثلاثين لبدء خدمة الكنيسة القبطية بهولندا والعيد السابع لتأسيس إيبارشية هولندا، والذي أقيم بمقر المطرانية في مدينة أمستردام، وسط الإجراءات الاحترازية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أنه أثناء الاحتفال اتصل نائب عمدة أمستردام، عن طريق الفيديو كونفرانس، وقرأ قرار الملك فيليم أليكسندر ملك هولندا، الخاص بمنح نيافة الأنبا أرسانى الوسام الملكي "أورانيا- ناسو" بلقب فارس، ثم شرح القرار الملكى لمنح نيافته هذا الوسام المميز، مستعرضًا السيرة الذاتية له منذ وصوله هولندا عام 1985، وبدء خدمته في رعاية المجتمع القبطي بهولندا، وحتى سيامته أسقفًا عام 2013، ودوره الفارق في تحويل الكنيسة القبطية بهولندا من مجموعة صغيرة تستأجر مكانًا للعبادة إلى مؤسسة لها ممتلكاتها وأبنيتها الخاصة وخدمتها وأنشطتها، وقد ظل يخدم وهو الكاهن الوحيد بهولندا، حتى أصبح يعاونه 16 كاهنًا في أنحاء الإيبارشية.

وتابع أنه تنفيذًا لقرار ملك هولندا قام الدكتور جاك فان فيليت أستاذ المصريات والقبطيات بتقليد نيافة الأنبا أرسانى الوسام.

حضر الاحتفال نيافة المطران بوليكاربوس أوجين إيدين رئيس إيبارشية هولندا للسريان الأرثوذكس، والأسقف يان هيندركس أسقف الكنيسة الكاثوليكية الرومانية في هارلم- أمستردام، والأب جيرارد ماتيسن رئيس دير الرهبان البندكت بأخمنود، والسفير المصرى بهولندا حاتم عبدالقادر، ونائب السفير المصرى إيهاب سليمان، والقنصل العام بالسفارة المصرية بلاهاى حازم ممدوح.