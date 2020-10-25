الانتخابات الأمريكية 2020: ترامب يبدأ حملة خاطفة في ثلاث ولايات

بدأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حملة خاطفة في ثلاث ولايات بعد الإدلاء بصوته في فلوريدا.

وسيعقد ترامب 3 فعاليات في نورث كارولينا وأوهايو وويسكنسن يوم السبت حيث يسعى إلى حشد أصوات الناخبين في مواجهة منافسه الديمقراطي جو بايدن.

ويقوم بايدن الذي يتقدم بثبات في استطلاعات الرأي الوطنية، بحملته في ولاية بنسلفانيا وهي ولاية رئيسية أخرى.

وقد صوّت حتى الآن نحو 57 مليون أمريكي، وهو رقم قياسيّ.

وواصل الرئيس الجمهوري تنظيم التجمعات الحاشدة على الرغم من زيادة الإصابات بفيروس كورونا وبخاصة الغرب الأوسط الذي سيكون ساحة كبيرة للمعركة الانتخابية.

وفي حديثه في لومبيرتون في ولاية نورث كارولينا يوم السبت، قال ترامب إن "وباء كورونا في الولايات المتحدة مبالغ فيه وسخر من منافسه الديمقراطي لأنه وجه تحذيرات من شتاء قاتم".

في المقابل، عقد بايدن مسيرة بالسيارات في مقاطعة باكس في ولاية بنسلفانيا حيث قال لمؤيديه: "لا نريد أن نصبح ناشرين للعدوى بشكل فائق".

ومع بقاء عشرة أيام فقط على الانتخابات، يتقدم جو بايدن بنحو ثماني نقاط في استطلاعات الرأي الوطنية على دونالد ترامب.

لكن السباق محتدم في العديد من الولايات المتأرجحة المهمة.

كيف صوّت ترامب وأين؟

صوّت ترامب صباح يوم السبت في مكتبة في ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا بالقرب من منتجع مار إيه لاغو.

وقال للصحفيين بعد التصويت "لقد صوّتت لرجل اسمه ترامب".

وتعتبر فلوريدا دائماً مفتاحا للفوز في الانتخابات الأمريكية وكان الرئيس يقوم بحملته هناك يوم الجمعة. وافتتحت مراكز التصويت المبكر في فلوريدا في عطلة نهاية الأسبوع.

وغير ترامب مكان إقامته الدائم من نيويورك إلى فلوريدا العام الماضي، وتعد هذه أول مرة يصوت فيها في مركز اقتراع منذ أن تم تسجيله في كشوف الناخبين في فلوريدا. وفي وقت سابق من هذا العام، صوت عن طريق البريد في الانتخابات التمهيدية للولاية.

وخلال سعيه إلى ولاية رئاسية ثانية، كرر ترامب شكواه من أن التصويت عبر البريد عرضة للغش، بينما يقول الخبراء إن زعم ترامب خطأ، فلا يوجد أي صلة بين التصويت عبر البريد وتزوير الأصوات.

كيف تسير الحملات؟

تميل معظم الولايات الأمريكية بشدة نحو حزب أو آخر، لذلك يركز المرشحون للرئاسة عادة على نحو 12 ولاية حتى يمكن لأي منهم تحقيق الفوز. وتُعرف هذه الولايات باسم الولايات المتأرجحة.

وخلال الأيام القليلة المقبلة، من المقرر أن يعقد ترامب فعاليات في العديد من هذه الولايات. وبعد ظهوره الخاطف في ثلاث ولايات يوم السبت، بما في ذلك ظهوره في منتصف الليل في واوكيشا، سيظهر الرئيس في نيو هامشاير يوم الأحد.

ومن المقرر بعد ذلك أن يظهر في مسيرتين في ولاية بنسلفانيا يوم الاثنين، قبل أن يشق طريقه إلى ميشيغان وويسكنسن ونبراسكا يوم الثلاثاء.

وفي ولاية نورث كارولينا يوم السبت، قال الرئيس إن زيادة الاختبارات لفيروس كورونا "جيدة" ولكنها أيضاً "بغاية الحماقة" لأنها زادت من أعداد الحالات في جميع أنحاء البلاد.

كما زعم أن الولايات المتحدة ربما كان ليكون لديها بالفعل لقاح لفيروس كورونا "لولا السياسة".