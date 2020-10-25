الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة من قبضة الحوثيين شمال البلاد

تمكنت قوات الجيش اليمني الموالية للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، من السيطرة وتحرير مواقع جديدة من قبضة الحوثيين، بمحافظة الجوف، شمالي البلاد.

وقال موقع الجيش"سبتمبر نت": "إن قوات الجيش الوطني شنت هجوما عنيفا على عدد من مواقع المليشيا الحوثية في منطقة المهاشمة، بمديرية خب والشعف، لتتمكن من إسقاطها والسيطرة عليها بعد معارك عنيفة".

وأكد الموقع أن "الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا، إضافة إلى تدمير عربتين عسكريتين تابعة لهم".

وبحسب الموقع، فإن هجوم الجيش "جاء عقب هجوم شنته المليشيا في وقت متأخر من مساء أمس السبت على عدد من مواقع الجيش، والذي تمكنت قوات الجيش من كسره، وتكبيد المليشيا عشرات القتلى والجرحى في صفوفها".

ولم يصدر الحوثيون أي تعليق حول هذه الخسائر .

وتدور مواجهات مستمرة بين الطرفين في عدة جبهات، وسط جهود دولية متكررة بهدف حل الصراع المستمر منذ ست سنوات، والذي أدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.