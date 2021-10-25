سكولز: ما فعله صلاح ورفاقه يرعب أي فريق في أوروبا

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علق بول سكولز، نجم مانشستر يونايتد السابق على الهزيمة الثقيلة لناديه أمام ليفربول بخماسية دون رد، في الدوري الإنجليزي.

قال سكولز في الاستوديو التحليلي للمباراة "استمتعت بالهاتريك الذي سجله محمد صلاح، إنه عبقري في ترجمة الفرص لأهداف".

أضاف "لقد أثبت صلاح أنه حاضر دائما في المباريات الكبيرة، لقد سجل في شباك مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، ولا يكتفي فقط بالتسجيل أمام الفرق الصغيرة".

تابع "الفوز العريض لليفربول في ملعب أولد ترافورد، يرعب أي فريق في الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا".

واستبعد بول سكولز منافسة مانشستر يونايتد على لقب الدوري الإنجليزي، قائلا "لقد تعثر الفريق بقوة في أول اختبار أمام السبعة الكبار في البريميير ليج".

وختم سكولز تصريحاته "الفوارق شاسعة للغاية بين مانشستر سيتي وليفربول وربما تشيلسي وبين باقي فرق المسابقة".