دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الإثنين، إلى وضع حد لكل محاولات نهب مقدرات الشعب التونسي والتصدي لمظاهر الاحتكار والرشوة والفساد واسترجاع أملاك الدولة، مشددًا على أنه لا يوجد أي شخص أو حزب أو تنظيم خارج القانون.

وأكد سعيد - خلال اجتماعه بوزير أملاك الدولة والشئون العقارية محمد الرقيق - على ضرورة الحفاظ على أملاك الدولة واستغلالها لصالح الشباب وخاصة العاطل عن العمل.

كما تم التطرق إلى موضوع إسناد أراضي الدولة بعقود مبرمة برشاوي وبأثمان زهيدة لأشخاص بناء على انتماءات سياسية وبدعم من تنظيمات حزبية.