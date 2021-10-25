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رئيس الوزراء العراقي يؤكد تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي مع لبنان

أ ش أ
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 4:41 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 4:41 م

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، تطلع بلاده لتوثيق أواصر التعاون الثنائي مع لبنان.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن ذلك جاء خلال استقباله رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي والوفد المرافق له، والذي وصل إلى بغداد اليوم في زيارة رسمية، حيث بحثا سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتنسيق المواقف الثنائية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

ونوه الكاظمي بأهمية تعميق العلاقات العراقية - اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين، مؤكدا تطلع العراق لتوثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري مع لبنان، فضلا عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني، ومكافحة الإرهاب، وتجفيف منابعه.

من جانبه، أشاد رئيس الوزراء اللبناني بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني، وبالخطوات التي نجح بها العراق إقليميا في تعزيز سياسة التهدئة، وتغليب لغة الحوار والتواصل البناء.

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