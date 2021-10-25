انطلاق فعاليات أسبوع الأفلام الأيبروأمريكية بالإسكندرية

أطلق مركز الحرية والإبداع، التابع لصندوق التنمية الثقافية، اليوم /الأحد/، فعاليات أسبوع الأفلام الأيبروأمريكية، بالتعاون مع السفارة الأسبانية بالقاهرة، والتي تستمر حتى الخميس القادم ، بمقر المركز وسط الإسكندرية.

ويمثل أسبوع سينما إيبروأمريكا حدثا ثقافيا سنويا يقام في مصر ويضم هذا العام أفلام من ١٤ بلدا إيبروأمريكية هم الأرجنتين، البرازيل، شيلي ، كولومبيا، الإكوادور، إسبانيا، جواتيمالا، المكسيك، بنما، باراجواي، بيرو، البرتغال، جمهورية الدومنيكان و أوروجواي.

ويهدف هذا الحدث الفني إلى تعريف الجمهور المصري بأفلام دول أمريكا اللاتينية وأسبانيا والبرتغال، وتلقي السينما الأيبروأمريكية باللغتين البرتغالية والإسبانية قبولا جيدا في مصر، من المهتمين بفن السينما والمتخصصين، إلى جانب طلاب وأساتذة اللغات بمختلف الجامعات المصرية.

يشارك في هذه الدورة أفلام روائية وتسجيلية تعكس التفرد الثقافي لكل البلاد المشاركة.

تضمنت الفعاليات عرضا للفيلم البرازيلي " في أي وقت ستعودين؟"، و تدور أحداثه في قالب اجتماعي حول الصراع الطبقي.

كما تضمنت الفعاليات عرضا للفيلم التشيلي " وفجأة جاء الفجر"، وتدور أحداثه حول كاتب يقرر العودة إلى وطنه بعد غياب ٤٠ عاما، حيث اضطر للفرار منه لأسباب سياسية، والفيلم فاز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان مونتريال بكندا، كما عرض فيلم " كبسولة "من جواتيمالا، ويتناول حياة عائلة مفككة من خلال طفل يلتقي بوالده بعد فترة انفصال طويلة بالتوازي مع تقديم بانوراما للمجتمع.