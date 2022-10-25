هيئة الأركان الأوكرانية: الجيش الروسي يحصن مواقع دفاعية على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو

تعمل القوات الروسية على تحصين مواقع دفاعية على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون جنوبي أوكرانيا، بحسب التحديث اليومي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "أوكرينفورم"، اليوم الثلاثاء، أن هيئة الأركان قالت إن الجيش الروسي يحاول إحكام قبضته على الأراضي التي استولى عليها، ويركز جهوده على محاولات تعطيل تحركات قوات الدفاع في اتجاهات معينة، كما يقوم بعمليات هجومية في اتجاهي باخموت وأفدييفكا.

وأشارت الهيئة إلى أن القوات الروسية تقصف مواقع القوات الأوكرانية على طول خط التماس، وتقوم بعمليات استطلاع جوي.

وأضافت أن الجيش الروسي شن خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية ثلاث هجمات صاروخية، و12 غارة جوية، وأكثر من 60 هجوما براجمات الصواريخ.