عمرو أديب ساخرا: جنينة الأسماك بقت زي مطعم السمك



انتقد الإعلامي عمرو أديب، شكل جنينة الأسماك في أعقاب تداول مشهد لواجهتها أثار جدلًا قبل أن يتم تعديلها.

وقال خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة: «جنينة الأسماك عملت زي مطعم السمك».

وأضاف متسائلا: «هي البلد مفيش فيها حد يعمل مدخل كويس لحديقة تاريخية.. وبعدين هو السمك عامل كده ليه»، مشيرًا إلى أن الجهة المسئولة عن التطوير أعادت طلاء الواجهة باللون الأبيض بعد الانتقادات التي وُجهت لها.

وفيما أشاد أديب، بالانتقادات التي تعبر عن اهتمام المواطنين بالذوق العام، فقد أكد أن مصر لديها فن وثقافة وتراث وآثار وحكومة وجيش وغيرها من المقومات التي يمكن أن تقود إلى نتيجة جيدة.

وشدد على أن هناك أعمال تطوير أجريت بشكل جيد، ضاربًا المثل بمنطقة المدابخ حيث وصفها بأنها كانت مزبلة - وفق تعبيره، قبل أن يوضع لها لمسة تراثية إسلامية فأصبحت رائعة.

وانتشرت مؤخرًا، صورة لتطوير واجهة حديقة الأسماك بالجيزة، وأثارت حالة من الجدل نظرا لافتقاد القيمة التراثية للواجهة تمامًا، جراء أعمال التطوير والتعديل التى جاءت بشكل غير لائق.

وتدخل الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وتواصل مع الدكتور هاني سويلم وزير الري فى هذا الأمر، وتعهد الأخير بإرجاع شكل المدخل كما كان من قبل، وهو ما جرى بالفعل عبر إعادة طلائها باللون الأبيض.