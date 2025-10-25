خلال اقتحام مدينة طوباس (شمال) وفق الهلال الأحمر الفلسطيني وإعلام حكومي

أصيب، مساء السبت، 3 فلسطينيين بينهم طفلان برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامه مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن طواقمها نقلت للمستشفى 3 إصابات بينهم طفلان (15 عاما)، أصيبا برصاص حي في الأرجل، أحدهما إصابته "خطيرة"، وشاب (18 عاما) أصيب برصاص حي في القدم، خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لطوباس.

من جهتها أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "إصابة فتى بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في طوباس، وجرى إدخاله إلى غرف العمليات (الجراحية) في مستشفى ابن سينا التخصصي".

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" فإن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت، مساء اليوم، مدينة طوباس بعدد من الدوريات، وانتشر في عدة أماكن".

بينما قالت إذاعة صوت فلسطين (حكومية) إن "جيش الاحتلال يطلق الرصاص الحي خلال المواجهات المندلعة في مدينة طوباس".

وبالتزامن مع حرب الإبادة في غزة، صعد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1058 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و519 فلسطينيا، وإصابة 170 ألفا و382 آخرين، وانتهت باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الجاري.