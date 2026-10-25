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أعلن مارتن أونيل، المدير الفني لفريق سيلتيك، التشكيل الرسمي لمواجهة هيبرنيان، في المباراة التي تجمع الفريقين عصر اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الاسكتلندي لموسم 2026-2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب إيستر رود، في مواجهة يسعى خلالها سيلتيك لمواصلة نتائجه الإيجابية في المسابقة.

ويجلس النجم المصري هيثم حسن على مقاعد البدلاء في مواجهة هيبرنيان، بعدما اعتمد عليه المدير الفني مارتن أونيل أساسيًا في المباريات الثلاث الأخيرة للفريق.

التشكيل الرسمي لسيلتيك أمام هيبرنيان

حراسة المرمى: جونستون.

خط الدفاع: دونوفان، موراي، سكيلز، كيران تيرني.

خط الوسط: ماكجريجور، باور، هوج.

خط الهجوم: بنيامين نيجرين، أوسماند، كاميلو دوران.

ويتصدر سيلتيك جدول ترتيب الدوري الاسكتلندي برصيد 24 نقطة، بينما يحتل هيبرنيان المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.