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إطلاق صاروخ من قطاع غزة على إسرائيل

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر فى : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 9:12 م | آخر تحديث : الإثنين 25 نوفمبر 2019 - 9:12 م


أكدت وحدة الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين إطلاق صاروخ من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.

واضافت الوحدة ان الصاروخ سقط فيما يبدو في مكان مفتوح في منطقة إشكول، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ولم تشر الوحدة إلى ما إذا كان سقوط الصاروخ قد اسفر عن ضرار مادية أو خسائر بشرية.

ويأتي اطلاق الصاروخ بعد فترة هدوء عقب عدة أيام من الهدوء النسبي على جبهة غزة في أعقاب المواجهات بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية يومي 12-13 الشهر الجاري ، بعد أن قتل الجيش الإسرائيلي بهاء أبو العطا ، وهو قيادي بسرايا القدس الجناح العسكري للجهاد .


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